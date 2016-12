Les quelque 3 millions de ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne vivant au Royaume-Uni s’inquiètent de ce qu’il adviendra de leurs droits après le Brexit. Non sans raison, si l’on se réfère à l’histoire de la Néerlandaise Monique Hawkins déclarée persona non grata par les autorités du pays où elle vit depuis vingt-quatre ans, ainsi que le relate "The Guardian".

Résidant outre-Manche depuis 1992, cette ingénieure en informatique diplômée de Cambridge et installée dans le Surrey est mariée avec un Britannique avec lequel elle a eu deux enfants, âgés de 17 et 15 ans. Suite au résultat du référendum sur l’Union européenne, Monique Hawkins se décide à demander la citoyenneté britannique. "J’avais l’impression soudaine, en marchant dans la rue, que je n’étais plus la bienvenue", justifie-t-elle au "Guardian". A cette fin, elle remplit le document officiel de 85 pages pour demander l’obtention du statut de résident permanent.

A sa grande surprise, le ministère de l’Intérieur non seulement rejette sa demande, mais l’enjoint de prendre ses dispositions pour quitter le pays, car elle ne semble pas avoir de "motif pour rester au Royaume-Uni". Le Home Office justifie sa décision par le fait que Mme Hawkins n’a pas présenté son passeport néerlandais original - elle en avait besoin pour effectuer des aller-retour entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas, pour se rendre au chevet de son père mourant. Mme Hawkins a précisé qu’elle avait fourni une copie authentifiée de son passeport et une lettre exposant les raisons pour lesquelles elle ne pouvait présenter le document original. Et d’estimer que la façon dont elle a été traitée par le Home Office est "aussi absurde qu’un sketch des Monty Python".

Casse-tête bureaucratique en vue

La Néerlandaise a depuis introduit une seconde demande de citoyenneté et espère que son cas attirera l’attention sur celui des conjoints de Britanniques, qui ne deviennent pas automatiquement citoyens du Royaume-Uni - un Allemand a vécu une expérience en tout point similaire à la sienne.

Le Home Office, lui, calme le jeu, rappelant que, pour l’heure, les ressortissants de l’UE ne doivent pas fournir de documents supplémentaires pour prouver leur statut. Mais après le Brexit, ils devront être en possession "d’une sorte de document", a déclaré, sans plus de précision, la secrétaire d’Etat à l’Intérieur Amber Rudd, à la Chambre des Communes.

Les enregistrer "sera une tâche administrative, bureaucratique et logistique dantesque", a souligné devant la Chambre des Lords la directrice de l’Observation des migrations de l’université d’Oxford, Madeleine Sumption. Le Home Office teste une procédure en ligne simplifiée pour les demandes de résidence permanente. Au rythme actuel, il lui faudrait 140 ans pour traiter les quelque 3 millions de dossiers des ressortissants européens vivant outre-Manche.