Le traité sur "le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique" est une pièce. Les dix-sept mois de négociations ont accouché d’un texte lourd de 585 pages qui comprennent, outre les modalités d’un retrait ordonné, un protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, un sur les bases militaires britanniques à Chypre et un sur Gibraltar, l’enclave britannique située au sud de l’Espagne.

En voici les principaux éléments.

(...)