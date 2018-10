Angela Merkel va quitter la présidence de son parti chrétien-démocrate (CDU) en décembre, a-t-on appris au lendemain d'un cuisant revers électoral. La chancelière a également annoncé qu'elle ne choisira pas de successeur.

"Elle ne se représente plus à la présidence du parti", a indiqué un responsable du parti sous couvert d'anonymat, confirmant une information des éditions en ligne du magazine der Spiegel et du quotidien Handelsblatt.

Elle avait succédé à Wolfgang Schäuble à la tête de la CDU, poussé dehors après "l'Affaire des caisses noires", c'était en 2000.

Angela Merkel était donc à la tête du parti depuis plus de 18 ans et elle est à la tête du pays depuis 2005. Si elle avait dit par le passé qu'une seule personne devait occuper le poste de président de parti et celui de chancelier, elle a visiblement changé d'avis, puisqu'elle a tout de même annoncé rester à la tête du gouvernement. Son mandat n'expire effectivement qu'en 2021.

La déconfiture électorale de ce week-end pourrait donner l'occasion aux frondeurs de la CDU mais aussi du SPD avec lequel ils forment un gouvernement de coalition, de maintenir la pression sur Angela Merkel.

Dernier mandat de chancelière

Angela Merkel a annoncé lundi à son parti vouloir se retirer de la chancellerie à l'issue son mandat en 2021, a-t-on appris lundi auprès d'un responsable de sa formation.

"Elle a dit" vouloir rester chancelière mais "ce sera le dernier mandat", a indiqué cette source sous couvert d'anonymat, des informations relayées aussi par les médias de référence en Allemagne. Elle doit s'exprimer en début d'après-midi et préciser ses intentions.

En agissant ainsi, elle permet à un ou une successeur d'émerger. Angela Merkel n'a pas caché son soutien à la secrétaire générale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Cette dernière a annoncé dans la foulée sa candidature à la présidence du parti.

Friedrich Merz, ancien président du groupe parlementaire conservateur CDU/CSU, souhaite lui aussi présenter sa candidature au poste de président de la CDU, ont déclaré des politiques conservateurs. Cet avocat a été président du groupe CDU/CSU au Bundestag de 2000 à 2002. Il a également été député au Parlement européen. Il est actuellement président du Conseil de surveillance de la société BlackRock Germany.

Outre Annegret Kramp-Karrenbauer et Friedrich Merz, le ministre de la Santé Jens Spahn envisage également de se porter candidat.

Recul important

Les deux grands partis associés, CDU et SPD donc, ont subi de lourdes pertes et équivalentes lors des élections régionales en Hesse, qui faisaient figure de test national pour Angela Merkel et son équipe à Berlin.

La CDU est arrivée certes en tête et va pouvoir continuer à diriger le Land au sein d'une alliance, mais son score de 27%, selon des résultats définitifs, représente un recul de plus de 11 points par rapport au précédent scrutin de 2013. Repli d'ampleur similaire pour le SPD qui émarge à 19,8%.

Ces partis donnent l'impression de "deux personnes en train de se noyer en étant enchaînées l'une à l'autre", estime le politologue Hans Vorländer de l'université de Dresde sur la chaîne ARD.

Merkel lutte depuis des mois pour le maintien de sa coalition avec les sociaux-démocrates, mais celle-ci apparaît au bord de l'implosion après des échecs électoraux pour les deux partis dimanche en Hesse et début octobre en Bavière.

Usée par le pouvoir

Depuis des semaines, le débat sur la succession de Merkel au sein du parti CDU n'est plus tabou, tant elle apparaît usée par le pouvoir 13 mois après sa victoire étriquée aux législatives.

En réalité, sa popularité n'a cessé de refluer depuis sa décision d'ouvrir les frontières du pays à plus d'un million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016, à mesure que celle de l'extrême droite anti-migrants progressait.

Plusieurs cadres de son parti réclament depuis des mois un coup de barre à droite et demandent à Angela Merkel de préparer sa succession. Celle-ci avait refusé jusqu'ici de publiquement débattre de son avenir.

L'autre grande source de difficultés pour la chancelière est son allié social-démocrate.

La présidente du SPD Andrea Nahles a agité dimanche soir la menace d'un départ du gouvernement faute de garanties rapides sur un meilleur fonctionnement du gouvernement, miné depuis des mois par des querelle internes, notamment sur la politique migratoire.

"L'état dans lequel se trouve le gouvernement est inacceptable", a-t-elle lancé.

Les militants sociaux-démocrates sont de plus en plus nombreux à réclamer une cure d'opposition, par crainte de voir leur parti disparaître.

"La fin se rapproche"

A l'inverse, les écologistes ont doublé leur score et l'extrême droite est entrée dans le dernier parlement régional où elle n'était pas encore représentée.

"La situation pour Merkel est sérieuse. La question est de savoir si nous allons bientôt devoir apposer derrière sa coalition la mention: en liquidation", ironisait lundi dans un éditorial le quotidien de référence Süddeutsche Zeitung.

Le chef de la CDU en Hesse Volker Bouffier, pourtant considéré comme un proche d'Angela Merkel, a jugé que le piètre résultat dans son Land constituait "un signal d'alarme" pour le mouvement "et également pour notre présidente".

Le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung juge lui que ce serait "une grave erreur" pour Angela Merkel de s'accrocher à son poste "vu sa situation". Il lui faut "prouver qu'elle a compris ce que tout le monde sait: la fin de son mandat de chancelière se rapproche", ajoute le journal lundi.