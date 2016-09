Cahuzac explique pourquoi il a caché son argent à l'étranger

International

Pourquoi cacher son argent à l'étranger? Pour maintenir le "train de vie" familial, a affirmé lundi au tribunal l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, tandis que sa banque suisse a défendu la "transparence" de ses pratiques.

"Je n'ai pas assumé que mes responsabilités politiques devaient avoir comme conséquence une diminution du train de vie de ma famille", répond M. Cahuzac, jugé depuis une semaine pour fraude fiscale et blanchiment, au président qui l'interroge sur un retrait en liquide - 20.800 euros selon la banque, 10.000 selon le prévenu - en septembre 2011.

Sous son nom de code, "Birdie", il se fait remettre en espèces, à Paris, cet argent prélevé sur son compte caché géré par la banque Reyl, passé en 2009 de Suisse à Singapour.

Cette année 2009, le secret bancaire suisse s'est fissuré, des accords d'entraide sont signés avec la France. Le chirurgien capillaire a retrouvé depuis deux ans son siège de député du Lot-de-Garonne et compte parmi les espoirs de la galaxie socialiste.

"Ma femme n'acceptait pas, ou en tout cas très mal, que je n'assume pas la moitié des dépenses familiales", "je n'ai pas su lever cette contradiction entre l'homme privé et l'homme public", a dit l'ancien ministre du Budget, à l'origine du plus grand scandale politico-financier de l'ère Hollande.

A deux sièges de lui, Patricia Cahuzac, raidie sur sa chaise, garde le regard fixé droit devant elle. Elle sera sur la sellette dans l'après-midi et devra elle aussi répondre de comptes cachés, à l'île de Man et en Suisse.

Pour l'heure, c'est le tour des responsables de la banque Reyl, qui doivent répondre de pratiques relevant en France du blanchiment de fraude fiscale.

'Éléments de langage'

Cette remise en liquide fut une erreur "extrêmement dommageable", une "initiative" d'un employé qui a été "notifiée" en novembre 2013, alors que le scandale avait déjà éclaté, a souligné Thomas Fontaine, qui représente Reyl, jugée comme personne morale.

Le président invite à "sortir des éléments de langage", se demande si la banque genevoise avait "conscience" d'un éventuel problème autour de M. Cahuzac. "Il est difficile pour une personne morale d'avoir une conscience", répond M. Fontaine, défendant en revanche la "transparence totale" des pratiques de son établissement au regard de la loi suisse, qui ne condamne pas le blanchiment.

La banque Reyl a toutefois accepté en janvier de payer à la France une amende de 2,8 millions d'euros dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable (reconnaissance préalable de culpabilité) concernant les comptes de six résidents fiscaux français. Pourquoi le reconnaître pour six Français et pas pour M. Cahuzac?, demande le procureur.

La banque et ses conseils s'indignent, dénoncent un "amalgame" entre des affaires distinctes, rappellent que Reyl a "coopéré" avec la justice "sans caviarder les documents" à la différence d'autres établissements... "Nous n'avons plus aucun client européen non déclaré. Nous sommes en avance", s'est félicité M. Fontaine.

Dans l'après-midi, pour la première fois, Mme Cahuzac aura la parole. Elle devra s'expliquer sur son compte du petit archipel de la mer d'Irlande, à la Royal Bank of Scotland, et sur ceux ouverts plus tard à Genève sur fond de brouille avec son époux.

Genève, la Suisse, l'île de Man, et même les comptes de la mère de l'ancien élu, qui servirent dès 1997 à encaisser les chèques de patients anglais de la clinique alors gérée par le couple Cahuzac: tout cela relevait-il d'une "gestion familiale", comme l'avait dit la dermatologue, ou d'un véritable système, comme le pensent les juges?

Les ex-époux et leurs anciens conseillers encourent jusqu'à sept ans de prison et un million d'euros d'amende. Les réquisitions sont attendues mercredi.