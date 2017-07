“C’est une question de démocratie”. Le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, ne cesse de le répéter, depuis qu’il a annoncé la tenue d’un référendum sur l’indépendance de sa région le 1er octobre 2017. Dans une interview accordée à sept médias européens, dont La Libre Belgique, il se dit déterminé à permettre aux Catalans de décider “de leur avenir par les urnes”. Et ce, quelque soit la réaction de Madrid. En effet, le gouvernement espagnol du conservateur Mariano Rajoy refuse même de parler d’une telle consultation, la considérant contraire à la Constitution qui dispose l’unité indissoluble de l’Espagne. “Rien ne va nous arrêter. Nous avons un mandat clair de la part du Parlement et des électeurs pour résoudre cette question à travers un vote”, a-t-il expliqué, faisant référence aux élections régionales de septembre 2015 où les indépendantistes de Junts Pel Si sont sortis gagnants, mais n’ont pas obtenu de majorité absolue.

Qui sait quelle sera la réaction de Madrid ? Le gouvernement espagnol dit qu’il peut utiliser l’article 155 de la Constitution [suspension de l’autonomie de la Catalogne, NdlR]. Ou encore l’article 116, concernant la déclaration de l’état d’exception. Mais l’Etat espagnol n’a pas suffisamment de pouvoir pour nous empêcher de voter. Il y a 6000 bureaux de vote en Catalogne. Et 80 % des municipalités catalanes sont pro-indépendance. Ce serait difficile d’arrêter tous les maires. L’Espagne a un seul outil – et d’ailleurs c’est pour ça qu’une nouvelle loi en ce sens a été passée en urgence – : le Tribunal constitutionnel ou le gouvernement espagnol peut me suspendre de mes fonctions sans passer par un procès, s’ils considèrent que l’une de mes décisions est faite en vue d’organiser un référendum illégal. Mais personne ne sait exactement ce que cela veut dire. Et puis de toute manière, je continuerai à venir au bureau. Les gens me soutiendront. Et le conflit commencera. Le gouvernement espagnol semble déterminé à empêcher la tenue d’un référendum d’autodétermination en Catalogne.

Craignez-vous qu’il fasse usage de la violence pour empêcher le vote?

Non, la violence n’est pas une option. Ni pour nous ni, je pense, pour le gouvernement espagnol. Ceci est juste un conflit politique qui doit s’exprimer démocratiquement.

Comment en est-on arrivé à ce conflit politique entre l’Espagne et la Catalogne?

Nous sentons que l’Etat espagnol n’est pas notre Etat. C’est un Etat qui est contre la Catalogne. Un Etat qui nous demande de ne plus être Catalan si on veut être un citoyen de premier rang. Si on veut bénéficier d’un investissement public égal à celui fourni aux citoyens espagnols, alors on doit abandonner nos revendications. Nous représentons 16 % de la population espagnole et plus de 19 % du PIB du pays. L’Espagne collecte 21 % de ses taxes en Catalogne, mais a investi, en 2016, 8,9 % du budget espagnol. Donc 16 % de la population, qui fournit 21 % des taxes, a reçu 8,9 % d’investissement.

Et quelles sont les conséquences de cette situation?

Nous n’avons pas les outils nécessaires pour survivre au sein de l’Etat espagnol.