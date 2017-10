Au moins 92 personnes ont été blessées dimanche dans des heurts quand la police a voulu empêcher le déroulement d'un référendum sur l'indépendance en Catalogne, ont annoncé les services de santé de la région. Au moins 300 bureaux de vote qui devaient servir au référendum d'autodétermination interdit en Catalogne ont été fermés par les forces de l'ordre, selon le gouvernement régional, mais de nombreux catalans ont malgré tout pu voter.

Au total, "465 personnes ont reçu une assistance médicale", a déclaré une porte-parole de ces services.

Elle a ajouté qu'à sa connaissance il y avait deux blessés graves, un homme victime d'un infarctus pendant une intervention de la police à Lérida, à quelque 150 km à l'ouest de Barcelone, et une personne atteinte à l'oeil.

Ces services de santé, a-t-elle précisé, classent les personnes traitées dans les hôpitaux en cinq catégories : les blessés légers (parmi lesquels des personnes choquées, souffrant de maux de tête ou de contusions), les blessés "moins graves", les blessés graves, les blessés en état critique et les morts.

Le ministère de l'Intérieur a fait état de son côté de neuf policiers et de trois gardes civils blessés.

Dès l'aube, des centaines de personnes s'étaient massées devant les bureaux de vote prévus par l'exécutif catalan pour le référendum que la justice a interdit.

Leur objectif était non seulement de voter mais aussi de "protéger" pacifiquement ces sites en empêchant la police d'y accéder.

Mais en milieu de matinée, la police nationale et la garde civile sont entrées de force dans différents bureaux, notamment à Barcelone et à Gérone, le fief du président séparatiste Carles Puigdemont.

Dans certains cas, les forces de l'ordre ont chargé ceux qui leur opposaient une résistance, utilisant des balles en caoutchouc, ont raconté des témoins interrogés par l'AFP.

Ces scènes de tensions ont été enregistrées par les militants séparatistes et rapidement diffusées sur les réseaux sociaux.

On y voyait aussi comment certains, qui refusaient de partir, étaient bousculés par la police, parfois à coups de matraque, et des manifestants criant "assassins, assassins !" et encerclant en levant les mains un groupe de policiers antiémeutes.

Rajoy: Les forces de sécurité "ont fait leur devoir" en Catalogne

Les forces de sécurité "ont fait leur devoir" en Catalogne et "respecté le mandat de la justice" qui avait interdit le référendum d'autodétermination organisé par les dirigeants séparatistes, a déclaré dimanche le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy.

"Il aurait été plus facile pour tous de regarder de l'autre côté", a ajouté le dirigeant conservateur. La consultation constituait une "véritable attaque contre l'Etat de droit (...) à laquelle l'Etat a réagi avec fermeté et sérénité".

L'exécutif catalan assure pouvoir tenir un référendum démocratique

Le gouvernement régional catalan a assuré dimanche matin être en mesure d'organiser comme prévu un référendum d'autodétermination dans des conditions démocratiques, en dépit de son interdiction par Madrid.

"Nous pouvons tenir un référendum d'autodétermination assorti de garanties comme nous nous y étions engagés", a déclaré le porte-parole du gouvernement Jordi Turull.

Il a affirmé que le gouvernement disposait d'un "recensement universel" qui permettrait aux électeurs de voter dans n'importe quel bureau en Catalogne.

Près de trois quarts des bureaux de vote destinés à recevoir les électeurs à l'occasion du référendum sur l'indépendance de la Catalogne dimanche sont ouverts, a assuré dimanche le porte-parole du gouvernement régional.

"73% des bureaux de vote sont ouverts", a précisé Jordi Turull lors d'une conférence de presse.

Il a exhorté les Catalans à se déplacer en masse pour aller voter mais à le faire dans le calme.

Puigdemont a voté

Le président de la région de Catalogne Carles Puigdemont a voté dans la région de Gérone dimanche matin, indiquent des photos publiés sur le compte Twitter du journal El Pais.

Le président indépendantiste a déposé son bulletin dans un bureau de vote de Cornella de Terri, dans la région de Gérone. Plus tôt, des policiers anti-émeutes sont entrés de force dans le bureau où il devait voter.

Peu avant l'ouverture des bureaux de vote vers 9h00, les policiers casqués ont formé un cordon autour du centre sportif de Gérone où M. Puigdemont devait déposer son bulletin, pour éloigner la foule, puis ont forcé l'entrée pour saisir le matériel de vote.

Des interventions de la police

Dès 9 heures, la police nationale avait saisi des urnes dans plusieurs bureaux de vote, a annoncé le ministère de l'Intérieur. "Voici les premières urnes et bulletins saisis par la police à Barcelone. Les agents continuent leur déploiement en Catalogne", affirme le ministère espagnol, photo à l'appui, dans un tweet envoyé à 09H00 (07H00 GMT).

Vers 11 heures, la police espagnole a tiré des balles en caoutchouc pour disperser la foule à Barcelone, c'est ce que semblent montrer des images diffusées sur les réseaux sociaux dimanche.