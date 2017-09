Le président séparatiste catalan Carles Puigdemont a demandé samedi une médiation dans le conflit qui l'oppose à Madrid, à la veille du référendum d'autodétermination dans sa région, interdit par le gouvernement central.

"Nous devons exprimer une volonté claire de disposer d'une médiation quel que soit le scénario, que le oui l'emporte ou le non", a-t-il déclaré à l'AFP.

Sans adresser son message à une institution en particulier, il évoque spécialement l'Union européenne.

"Celui qui acceptera de se charger de cette médiation sait qu'il pourra compter sur la volonté de la partie catalane d'y participer et de dialoguer... et à partir de ce moment là une attitude active de suivi et d'intérêt de la part de l'Union européenne serait logique", a-t-il ajouté.

Dimanche, "ce qui n'arrivera pas, c'est que nous rentrerons chez nous et renoncerons à nos droits... Le gouvernement a tout prévu pour que tout se déroule de manière normale", a aussi déclaré Carles Puigdemont à moins de 24 heures du référendum interdit sur l'indépendance, en demandant aux Catalans d'éviter toute violence.

Dans un entretien de 45 minutes accordé à l'AFP à la mi-journée, Carles Puigdemont se dit toujours disposé à renoncer à ce scrutin interdit par la Cour constitutionnelle, si le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy accepte d'ouvrir des discussions qui permettent la tenue à terme d'un référendum légal.

"Si l'Etat espagnol dit 'mettons-nous d'accord sur un référendum'... nous arrêtons ceci. Oui évidemment, c'est la voie que tous les Catalans souhaitent", a déclaré Carles Puidgemont, qui a assuré que tout était prêt pour le référendum que Madrid veut interdire à tout prix.

"Je tente de ne pas me laisser dominer par les émotions, même si nous en avons tous. Mais basiquement en ces moments, je sens que j'ai une grande responsabilité à assumer. C'est un moment grave".

L'Espagne, déjà exposée, dans le nord, à l'indépendantisme d'une partie de la société basque, vit depuis le début du mois de septembre sa pire crise politique depuis presque 40 ans, selon l'avis de tous ses dirigeants: le 6 septembre, le Parlement catalan a adopté une loi pour organiser ce référendum malgré son interdiction, arguant du fait que les indépendantistes le réclament depuis 2012.

Une majorité d'habitants de cette région du nord-est, représentant presque 20% du PIB, souhaitent un référendum légal même s'il sont divisés sur l'indépendance.

Le gouvernement central du conservateur Mariano Rajoy et la justice sont décidés à interdire la consultation de dimanche, quitte à faire bloquer l'accès aux bureaux de vote par les forces de l'ordre.

Madrid bloque le système de comptage électronique des voix en Catalogne

L'Etat espagnol a fermé le système électronique de comptage des voix en Catalogne afin de compromettre encore un peu plus le référendum sur l'indépendance prévu demain/dimanche 1er octobre dans cette région du nord-est de l'Espagne, mais considéré comme anticonstitutionnel par Madrid.

Madrid est en train de déployer tous les moyens mis à sa disposition pour éviter ce scrutin. Ces derniers jours, les autorités centrales ont saisi au moins 12 millions de bulletins de vote papier et des millions d'affiches et de dépliants électoraux. De nombreux sites internet ont également été fermés.

Plus de 4.000 agents de la Guardia Civil et de la police nationale ont été déployés en Catalogne et les forces de sécurité ont posé des scellés sur des milliers de bureaux de vote.

Des scellés placés dans plus de la moitié des bureaux de vote

La police a mis sous scellés plus de la moitié des 2.300 bureaux de vote en Catalogne où les autorités indépendantistes veulent tenir dimanche un référendum interdit, a annoncé samedi le représentant du gouvernement espagnol en Catalogne.

"Sur les 2.315 bureaux de vote (...) 1.300 ont déjà été mis sous scellés" par la police catalane, a expliqué à la presse étrangère le préfet Enric Millo.

Il a précisé que 163 de ces bureaux sous scellés étaient occupés par des activistes, qui ont le droit de sortir, mais que personne n'avait plus le droit d'y pénétrer.

La justice espagnole a ordonné la fermeture des écoles et autres locaux pouvant être utilisés pour accueillir la consultation interdite de dimanche.

Elle a aussi ordonné à la police régionale, les Mossos d'Esquadra, de surveiller l'entrée de tout matériel électoral et de le confisquer au besoin.

Depuis que vendredi soir des groupes de citoyens se sont mis à occuper des bureaux de vote, essentiellement des écoles, pour empêcher leur fermeture, les Mossos leur rendent visite pour les informer qu'ils devront en sortir avant 06H00 (04H00 GMT) dimanche.

Les policiers ont néanmoins reçu l'ordre de ne pas recourir à la force.

Les personnes qui se trouvent dans les bureaux déjà scellés "sont invitées à sortir", "nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire" de les expulser, a précisé M. Millo