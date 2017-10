La deuxième banque catalane, Banco de Sabadell, a décidé jeudi de déménager son siège social hors de Catalogne, dans la ville d'Alicante (sud-est de l'Espagne) a annoncé un porte-parole à l'AFP.

La procédure, qui concerne uniquement le domicile social de la banque et non son personnel, démarrera vendredi "et sera rapide", prenant quelques jours, a-t-il précisé à l'issue d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration de la banque, la cinquième d'Espagne.