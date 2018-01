International Catherine Deneuve est au centre d'une nouvelle polémique depuis la publication, dans Le Monde mardi dernier, d'une tribune dans laquelle un collectif de femmes, dont l'actrice, écrivent vouloir "défendre" la "liberté d'importuner", allant à contrecourrant du mouvement de dénonciation qui secoue le monde entier depuis les débuts de l'affaire Weinstein. "Le viol est un crime. Mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste", pouvait-on notamment y lire, ce qui a provoqué de vives critiques, aussi bien par des quidams sur les réseaux sociaux que par plusieurs personnalités sur les plateaux télé.

Dans Libé de ce lundi, Catherine Deneuve signe une nouvelle tribune, seule cette fois-ci, où elle présente ses excuses tout en assumant le discours tenu une semaine plus tôt.

Voici plusieurs extraits de la tribune qui sera publiée.

"Un acteur peut être effacé numériquement d’un film, le directeur d’une grande institution new-yorkaise peut être amené à démissionner pour des mains aux fesses mises il y a trente ans sans autre forme de procès.

Je n’excuse rien.

Je ne tranche pas sur la culpabilité de ces hommes car je ne suis pas qualifiée pour. Et peu le sont. Non, je n’aime pas ces effets de meute, trop communs aujourd’hui. D’où mes réserves, dès le mois d’octobre sur ce hashtag "Balance ton porc".

(...) Mais en quoi ce hashtag n’est-il pas une invitation à la délation ? Qui peut m’assurer qu’il n’y aura pas de manipulation ou de coup bas ? Qu’il n’y aura pas de suicides d’innocents ? (...)

Dire sur une chaîne de télé qu’on peut jouir lors d’un viol est pire qu’un crachat au visage de toutes celles qui ont subi ce crime. Non seulement ces paroles laissent entendre à ceux qui ont l’habitude d’user de la force ou de se servir de la sexualité pour détruire que ce n’est pas si grave, puisque finalement il arrive que la victime jouisse.

Mais quand on paraphe un manifeste qui engage d’autres personnes, on se tient, on évite de les embarquer dans sa propre incontinence verbale. C’est indigne. Et évidemment rien dans le texte ne prétend que le harcèlement a du bon, sans quoi je ne l’aurais pas signé."