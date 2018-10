Ronald et Esther Collings, un couple d'Australiens âgés respectivement de 103 et 102 ans, ont fêté, vendredi, leurs 80 ans de mariage dans leur maison de retraite de Goolwa, au sud d'Adélaïde, rapporte l'agence de presse australienne AAP.

Ronald et Esther avaient 23 et 22 ans lorsqu'ils se sont mariés en 1938. Ils ont été félicités pour l'occasion par le gouverneur-général d'Australie Peter Cosgrove et ont été invités jeudi dernier au parlement fédéral d'Australie par le Premier ministre Scott Morrison.

Avant de prendre leur retraite, Esther était couturière et Ronald représentant commercial. Ils ont voyagé en Australie, Europe, Inde et Asie.