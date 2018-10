Sur YouTube, il moque effrontément le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Le satiriste saoudien Ghanem Almasarir, réfugié à Londres, assure qu’il ne va pas se laisser intimider par le meurtre de Jamal Khashoggi.



A 38 ans, il met sur le grill la famille royale saoudienne dans des vidéos qui lui valent plus de 200 millions de vues.



Connu pour son comique, il devient sérieux en parlant du régime saoudien: "s’ils ne sont pas punis, ils continueront à agir ainsi régulièrement", assure-t-il.



Almasarir et une douzaine de militants ont défilé dans un bus rouge à impériale devant l’ambassade d’Arabie saoudite à Londres mercredi dernier en scandant: "Où est le corps de Jamal?". "Si nous entrons, nous finirons comme Jamal Khashoggi, en morceaux", commente-t-il devant les grilles ceinturant l’élégant bâtiment.



Après avoir soutenu que Khashoggi était ressorti vivant du consulat saoudien à Istanbul où il s’était rendu le 2 octobre, l’Arabie saoudite a reconnu qu’il était mort lors d’une opération "non autorisée".



Sceptiques, les Occidentaux exigent une enquête crédible et transparente. Almasarir lance à un policier qui passe en moto: "Ne vous éloignez pas, on risque d’être attaqués". "Il y a une importante communauté de dissidents saoudiens à Londres et maintenant, la plupart ont peur de quitter leur maison", affirme celui qui a lui-même été attaqué en plein jour, le 31 août, devant le grand magasin Harrods par deux hommes qui l’ont molesté.



Une vidéo l’atteste. D’après lui, il s’agissait de deux Saoudiens qui voulaient l’intimider en raison de ses critiques du pouvoir saoudien. "Beaucoup de gens dans le monde ont une fausse idée des Saoudiens: ce dingue de prince héritier se fait passer pour un réformateur mais en fait c’est un psychopathe", assure-t-il.



Si les dissidents à l’étranger sont tués, alors qu’arrive-t-il à ceux qui sont dans le pays? demande-t-il. "C’est ça, la réforme que le prince héritier est en train de nous vendre: tuer des gens dans le consulat, les couper en morceaux et essayer de faire taire et d’intimider tous les critiques (...) Mais nous ne devons pas nous laisser intimider parce que nous avons la liberté de parole", ajoute-t-il. Almasarir, qui critique et se moque du pouvoir saoudien, surnomme le prince héritier "Nounours grassouillet".