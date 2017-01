Abonnés P.A (Madrid), S. Vt., Morgann Jezequel (Rio), J-A. Dérens (les Balkans), S. Gobert (Kiev), C. Bastier (Jérusalem), M. Houé (Beyrouth), A. Kourounis (Athènes), C. Léotard (Budapest) et A.-L. Petit (Bogota).

Leurs noms ne vous disent sans doute rien et il est peu probable que leur action fasse la "Une" de l’actualité internationale. Partout dans le monde pourtant, à petite ou grande échelle, des citoyens s’engagent pour transformer nos sociétés dans un esprit d’ouverture, de solidarité et de tolérance, à rebours de la sinistrose et du repli ambiants. "La Libre" a choisi de les mettre en avant.





Le padre Angel

L'"Abbé Pierre" madrilène - Espagne

Angel Garcia Rodriguez officie dans la paroisse madrilène de Saint-Anton (centre de Madrid). A 79 ans, le fondateur de l’ONG Messagers pour la paix est aujourd’hui le plus médiatique des prêtres espagnols, connu de tous sous le diminutif d’"el padre Angel". Située à côté de Chueca, le quartier bobo-gay de la capitale, son église est ouverte 24 heures sur 24. Il y accueille, nourrit, soigne, réchauffe ou simplement écoute des marginaux, des migrants, des SDF, des femmes battues ou encore des enfants pauvres de toutes origines. Une action qui dépasse les frontières espagnoles : autour du padre Angel, des milliers de bénévoles sont engagés dans 55 pays, apportant un peu de réconfort à environ 60 000 personnes. "Il faut faire gaffe avec ceux qui disent qu’ils ne croient pas en Dieu. Des fois, ils sont plus croyants que nous", a-t-il pour habitude de dire.

Admiré à droite pour sa r eligiosit é et à gauche pour son activisme, il a pourtant quelques ennemis. "Beaucoup plus à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’église", ironise le padre Angel. Ainsi en 2015, avait-il essuyé les critiques des catholiques de son quartier parce que le petit Jésus de la crèche annuelle de Saint-Anton représentait le petit Aylan, ce garçonnet syrien retrouvé mort sur une plage turque. La comparaison n’était pourtant pas dénuée de sens.





Vandana Shiva

Militante écologiste et féministe - Inde

Elle ne se départit pas de son sari de coton (certifié bio sans OGM) ni de son "bindu" sur le front. Derrière un visage avenant, un charisme certain, l’Indienne Vandana Shiva, 64 ans, affiche un caractère entier et insoumis. Le temps presse pour cette militante altermondialiste, écologiste et féministe, qui court les conférences et les plateaux de télévision quand elle n’a pas les mains dans la terre de sa ferme himalayenne. Chaque heure compte pour sauver des terres, des familles, des vies, pour s’opposer aux multinationales agroalimentaires - les Walmart, Cargill, Monsanto et Coca-Cola.

Dans les années 80, elle était partie seule à pied en quête de semences menacées par l’industrie. Elle terminera son épopée à la tête d’un cortège de 500 000 personnes et créera un réseau d’une centaine de banques de semences destinées à préserver les variétés locales.

Les citoyens ne peuvent plus attendre les décisions politiques pour que le monde change ce paradigme actuel qui est voué à l’échec, pense-t-elle. La transformation viendra de chacun d’entre nous, de notre solidarité, de notre désobéissance lorsqu’elle s’impose.

Honorée du prix Nobel alternatif en 1993, elle a fait de la lutte contre les semences transgéniques, de la conservation de la biodiversité et de la protection des droits des paysans face à l’agrobusiness les combats de sa vie. Aucune multinationale ne semble suffisamment influente pour avoir raison de sa ténacité.

Le gouvernement nationaliste lui reproche d’entraver la croissance et le développement indiens. Elle est critiquée, attaquée, mais elle poursuit sa voie. Sa lutte dépasse l’agroécologie et la reconquête de la souveraineté alimentaire, elle catalyse d’autres enjeux comme le féminisme et la démocrati