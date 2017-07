Quelques jours après les obsèques de l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl célébrées au sein de l’hémicycle du Parlement européen de Strasbourg, quelques informations et anecdotes commencent à être connues sur les coulisses de la cérémonie.





1. Il s'agit, en fait, de la plus importante cérémonie officielle jamais organisée à Strasbourg. Sur 1.200 invités présents, la seule délégation allemande comptait d'ailleurs pas moins de 700 représentants.

2. Simone Veil, l’ancienne présidente du Parlement européen (1979-1982), avait été annoncée parmi les participants à la cérémonie d'hommage à Helmut Kohl. Mais elle est décédée le vendredi 30 juin. "Permettez-moi d'avoir une pensée pour Simone Veil qui savait le prix de notre Europe née de l'ineffaçable expérience de la mort", a déclaré Emmanuel Macron, le président français, lors de son intervention.

© reporters



3. Parmi les anciens présidents français, la présence de Nicolas Sarkozy, qui a fait le voyage en compagnie d'Emmanuel Macron, était des plus remarquées. Valéry Giscard d’Estaing devait, lui aussi, se rendre à Strasbourg, mais n’y est finalement pas apparu. Jacques Chirac et François Hollande ont décliné l'invitation.

4. L’état de santé de Jacques Delors l’a contraint à déclarer forfait deux jours avant la cérémonie. Et ce, au grand dam de la Commission européenne qui rêvait d’organiser une photo historique réunissant Romano Prodi, Jacques Santer, Jacques Delors, José Manuel Barroso et Jean-Claude Juncker.

© reporters



5. Vu la taille particulièrement imposante du cercueil, des répétitions ont eu lieu en "conditions réelles" pendant 2 jours sur le parcours afin de s’assurer qu’il puisse passer horizontalement à travers toutes les portes, y compris celles de l’hélicoptère et de l’hémicycle européen. Il a fallu faire appel à huit militaires allemands pour porter les 250 kilos du cercueil sur leurs épaules.

6. C'est la veuve de l’ancien chancelier, Maike Richter-Kohl, qui a décidé de donner la parole à Viktor Orban, europhobe et très controversé premier ministre hongrois. Maike Richter-Kohl a aussi réussi à imposer une chambre funéraire au sein du Parlement européen. Et elle a également eu le dernier mot sur le choix de la photo présentée dans l'hémicycle. Alors que le service du protocole voulait une illustration du chancelier "jeune, du temps de la réunification", sa veuve a préféré une grande photo récente d'un homme visiblement touché par la maladie.

© reporters



7. La petite pique d’Angela Merkel à Maike Richter-Kohl n’est pas passée inaperçue dans la délégation allemande. La veuve de l’ancien chef de gouvernement allemand ne souhaitait pas que l’actuelle chancelière puisse organiser des funérailles nationales en Allemagne. Pour rappel, un scandale de caisses noires de la CDU est à l’origine d’une fracture ouverte entre Helmut Kohl et Angela Merkel. Cette dernière est finalement parvenue à lui rendre hommage en insistant en des termes très aimables le souvenir de la première épouse d’Helmut Kohl... avant de souligner rapidement le dévouement de Maike Richter-Kohl auprès de son mari à la fin de sa vie.

8. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exigé un hotel lui permettant d'aller à pieds à la cérémonie. Vendredi, jour de shabbat, il ne souhaitait pas s’y rendre en voiture.

© reporters



9. Selon un membre de l’organisation de la cérémonie, l’italien Silvio Berlusconi se serait assoupi pendant les deux heures de la cérémonie.

10. Enfin, et malgré les négociations en cours sur le Brexit, la britannique Theresa May a félicité personnellement l'orchestre symphonique et le chœur pour leur interprétation de... "l'hymne européen".