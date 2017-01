Chaque jour depuis l’annonce du résultat du référendum du 23 juin, les partisans d’un Brexit souple et d’un Brexit dur s’affrontent. Leur objectif : influencer la stratégie de négociations du Premier ministre Theresa May avec les Vingt-sept. D’un côté, le monde des affaires et la majorité des dirigeants politiques recherchent une sortie presque indolore de l’Union européenne. De l’autre, des responsables idéologiquement opposés à l’UE, surtout pour des motivations souverainistes, placent leur priorité sur la fin de la liberté de mouvements des travailleurs plutôt que sur le maintien dans le marché unique.

Depuis quelques jours, ces derniers roulent des mécaniques. Dimanche, le Premier ministre Theresa May a en effet rappelé sa volonté de "contrôler nos frontières et nos lois", faisant passer au second plan son désir d’un "meilleur accord possible" pour les entreprises britanniques.

Trois jours plus tôt, c’est l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre Andy Haldane qui a fait publiquement son mea culpa. "Nous avons prévu un ralentissement économique plus fort que ce qu’il s’est passé", a-t-il reconnu, admettant qu’en "matière de salaires et d’emplois, tout s’est passé lors de l’année écoulée comme si de rien n’était".

"Une leçon" pour les pro-européens

Suite à cet aveu, John Longworth, le vice-président du groupe de pression Leave Means Leave (Quitter signifie quitter) s'est félicité que. Le ministre des Transports Chris Grayling a enfoncé le couteau dans la plaie en claironnant que la situation actuelle du pays