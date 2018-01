Si vous habitez en ville, il vous est sans doute déjà arrivé de rentrer d'une dure journée de travail en craignant de devoir tourner de longues minutes dans votre rue pour trouver une place de parking.

Posséder un garage ne résout pas totalement le problème puisqu'il se peut que des automobilistes peu courtois se garent de telle manière à vous en bloquer l'accès.

Un riche habitant d'Oberkassel, près de Düsseldorf (Allemagne), en a apparemment eu marre que des conducteurs lui laissent trop peu d'espace pour pouvoir manœuvrer et garer son 4x4 sans encombre dans l'allée de son habitation. Il a donc trouvé une solution imparable: il a décidé d'acheter deux voitures et de les positionner de part et d'autre de l'entrée de son garage. Ainsi, plus aucune autre voiture ne peut lui en bloquer l'accès.

L'homme n'utilise jamais ces voitures, elles ne lui servent qu'à pouvoir se garer chez lui. Elles n'ont apparemment pas bougé depuis trois ans. D'ailleurs, RP Online qui dévoile l'information précise que des mauvaises herbes se sont mises à pousser autour des pneus.

Selon le conseil municipal, ce comportement n'a absolument rien d'illégal étant donné qu'elles n'entravent pas la circulation et qu'elles pourraient bouger à tout instant si la demande en était faite au propriétaire.