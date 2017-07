Dans le dernier numéro de son magazine officiel "Mahistral-Express", la compagnie nationale des chemins de fer ukrainienne Ukrzaliznytsia a publié un article détaillé pour conseiller ses usagers sur la meilleure manière de faire l’amour dans ses trains de nuit. Intitulé "L’amour sur la route", l’article s’est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, avant d’être repris massivement par les médias nationaux; preuve s’il en est que, dans un pays où le train-couchettes est le moyen le plus économique de voyager, les cahots des wagons lancés à toute allure excitent l’imagination.

"La première chose à savoir, c’est que c’est absolument légal", lit-on dans cet article qui, loin de désapprouver les relations intimes entre passagers, les encourage gaillardement. "Dans les compartiments du train, les gens sont comme une famille. Ils restent ensemble dans un espace relativement réduit, et cela facilite les rapprochements", analyse l’auteur, qui affirme que le train est le moyen de transport où les voyageurs sont le plus susceptibles de vouloir faire l’amour avec des inconnus. Cela s’explique, poursuit l’auteur, par le design des compartiments, qui évoquerait, pour de nombreuses personnes, le charme feutré d’un décor de film X. D’après le magazine d’Ukrzaliznytsia, le porno ferroviaire serait même un genre si populaire qu’il aurait sa propre catégorie dans les cérémonies récompensant les meilleurs films de la profession. Une information difficile à vérifier et à prendre au conditionnel.

Ceintures de sécurité

Soucieuse du bien-être de sa clientèle, Ukrzaliznytsia juge, toutefois, nécessaire de mettre ses usagers en garde contre les risques liés à la sexualité sur rails. Afin d’éviter tout accident lors des arrêts et départs inattendus de la locomotive, il est ainsi recommandé de faire usage des ceintures de sécurité. Attachées aux parois, elles servent à empêcher les voyageurs endormis de chuter de leur couchette, mais leur emploi est également fortement recommandé pour les étreintes passionnées.

Enfin, "Mahistral-Express" recommande à ceux "qui en ont marre de la routine" de tester ses wagons spéciaux réservés aux couples. Ils y trouveront, en lieu et place des habituelles couchettes, un lit double confortable, où ils pourront donner corps "à leurs fantasmes les plus osés". Après tout, "paradis" ne se prononce-t-il pas "rail" en ukrainien ?