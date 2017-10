Près de 500 hectares de terrain ont été balayés par les flammes dimanche en Corse, mobilisant 150 sapeurs-pompiers et 40 gendarmes. Un incendie a aussi parcouru plus de 154 hectares de végétation le même jour en Alpes-de-Haute-Provence, rapportent dans la soirée les médias français. Un incendie s'est déclaré dimanche vers 09:h00 dans la commune de Ville-di-Paraso en Haute-Corse. Dans la soirée, les flammes avaient gagné près de 500 hectares et continuaient leur progression, selon le Service Départemental de Secours et d'Incendie de Haute-Corse, cité par le site d'information Ouest-France. Plusieurs villages se trouvent dans le sillage des feux, une habitation et une bergerie ont été endommagées. La préfecture de Haute-Corse précise que 122 foyers ont été momentanément privés d'électricité.

Environ 150 sapeurs-pompiers,40 gendarmes et une vingtaine de véhicules tentent de maîtriser les flammes, et devraient bénéficier de renforts de Corse-du-Sud.

Un incendie qui n'a pas fait de blessé ni menacé d' habitations s'est aussi déclaré dimanche vers 14h30 dans le sud de la France. Après avoir parcouru 154 hectares vers 22h00 dans la commune de Moustiers-Sainte-Marie, le feu poursuivait sa progression en direction de la commune de Sainte-Croix, selon la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, citée par le site d'information La Provence. Les secours ont déployé 160 pompiers et 50 engins dans une zone réputée "difficile d'accès" en l'absence de route. Des quartiers de Moustiers-Sainte-Marie ont été privés d'électricité, selon des témoins cités par La Provence.

Sur cette photo, le petit village de Palasca aux 160 âmes, en Corse.