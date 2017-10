Les photos de la fusillade de Las Vegas sont nombreuses mais celle prise par le photographe de Getty Images David Becker est particulièrement poignante. On y voit un homme couché sur sa compagne pour la protéger des balles du tireur.

"Je ne sais pas si la femme a été blessée mais lui, je l'ai vu faire bouclier avec son corps, il était clairement en train de la protéger", a confié David Becker au Daily Mail. Le photographe n'a pas compris immédiatement l'ampleur du drame. "J'ai commencé à regarder mes photos et ce que je voyais était incroyable (...) Je voyais des gens recouverts de sang et je me suis dit que c'était bien réel. Quand j'ai vu l'image de cette femme allongée au sol (...), c'est là que j'ai reçu en plein visage ce que j'étais en train de vivre: des gens étaient en train de mourir"

Le couple photographié a survécu à la fusillade.