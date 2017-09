Des problèmes dans le système d'enregistrement des passagers utilisé par plusieurs compagnies aériennes crée actuellement le chaos dans de nombreux aéroports à travers le monde, rapportent jeudi différents médias britanniques et américains.

On dénombre aussi des files à l'aéroport de Bruxelles que nous avons contacté. Les machines d'enregistrement automatiques de Brussels Airlines ne fonctionnent pas et les passagers doivent s'enregistrer "manuellement" aux guichets.

La compagnie belge conseille aux personnes, sans bagage, de s'enregistrer directement via leur smartphone ou un ordinateur depuis leur domicile.

Des difficultés sont aussi signalées à Londres, Paris, Singapour, Johannesburg, Zurich, Melbourne et Washington DC. Les problèmes dans les différents aéroports de la planète auraient débuté vers 11h30. Le logiciel Amadeus Alta, utilisé par environ 125 compagnies aériennes pour l'enregistrement des passagers, serait tombé en panne, selon The Telegraph. Air France-KLM, Lufthansa, British Airways, Qantas, Vueling et des entreprises américaines auraient notamment signalé des soucis.