Des problèmes dans le système d'enregistrement des passagers utilisé par plusieurs compagnies aériennes crée actuellement le chaos dans de nombreux aéroports à travers le monde, rapportent jeudi différents médias britanniques et américains.

Des difficultés sont ainsi signalées à Londres, Paris, Singapour, Johannesburg, Zurich, Melbourne et Washington DC. La Belgique est, elle, relativement épargnée, seules quelques compagnies actives à Brussels Airport ayant souffert de soucis durant une quinzaine de minutes.

Les problèmes dans les différents aéroports de la planète auraient débuté vers 11h30. Le logiciel Amadeus Alta, utilisé par environ 125 compagnies aériennes pour l'enregistrement des passagers, serait tombé en panne, selon The Telegraph. Air France-KLM, Lufthansa, British Airways, Qantas, Vueling et des entreprises américaines auraient notamment signalé des soucis. La Belgique semble relativement épargnée par ce chaos. Seul Brussels Airport a recensé une interruption du check-in pour quelques compagnies durant une quinzaine de minutes. Les activités ont ensuite repris normalement, y précise-t-on. Aucun retard n'est à déplorer. On ignore quelles entreprises ont recours au logiciel en question à Zaventem. Ce n'est cependant pas le cas de Brussels Airlines, qui indique ne pas avoir été touchée. Les aéroports de Liège et Charleroi font, quant à eux, savoir qu'ils n'ont pas été affectés par ces problèmes.