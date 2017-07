Le Premier ministre belge Charles Michel a salué samedi le "rôle crucial" joué par l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl dans la construction européenne, en marge de l'hommage inédit et chargé d'émotion rendu à l'artisan de la réunification des deux Allemagne au Parlement européen à Strasbourg (France). "Il a joué un rôle crucial, aussi avec (l'ex-président français) François Mitterrand, en faveur d'un engagement européen" de son pays, après les deux "tragiques" Guerres mondiales, a-t-il affirmé à quelques journalistes.

"Je me souviens, adolescent, des images à la télévision avec cet axe franco-allemand, Mitterrand-Helmut Kohl et donc c'est beaucoup d'émotion, parce que ce sentiment européen, nous le ressentons très fort en Belgique", a ajouté le Premier ministre, qui a participé, avec bien d'autres responsables politiques, à l'hommage rendu à l'ex-chancelier, l'un des trois citoyens d'honneur de l'Europe. Les deux autres sont les Français Jean Monet, mort en 1979, et Jacques Delors, âgé de 91 ans.

"On le ressent bien qu'après ces deux grandes Guerres mondiales, la capacité à lancer un projet européen était essentielle", a poursuivi M. Michel.

"Et on est à nouveau à un moment où la relance du projet européen va être fondamentale pour les prochaines années", a-t-il souligné.