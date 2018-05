Une communication réfléchie, c'est une campagne réussie. Personne ne le sait mieux qu'Emmanuel Macron. Durant la campagne présidentielle française de 2017, les principaux candidats faisaient preuve d'audace dans leur communication au grand public. Si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pouvaient être classés dans le trio de tête de la meilleure com' (qui a oublié les fameux hologrammes?), Emmanuel Macron sortait incontestablement du lot , avec des meetings à l'américaine et un mouvement "En marche" en lieu et place d'un traditionnel "parti", à l'époque.