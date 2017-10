Un homme s'est immolé mardi à Pékin, juste avant le début du congrès du Parti communiste chinois, malgré l'ensemble des mesures de sécurité mises en place. Deux vidéos circulent sur Twitter montrant un homme en feu qui tombe à terre devant un magasin Apple, dans le quartier commerçant de Xidan. Deux agents de sécurité marchent sur l'individu et utilisent des extincteurs pour étouffer les flammes.

Plusieurs témoins ont raconté à l'agence de presse allemande DPA comment l'homme s'était immolé mardi après-midi. Il aurait survécu et été emmené à l'hôpital.

Le 19e congrès du Parti communiste a démarré mercredi avec un discours fleuve du président Xi Jinping. Le gouvernement chinois s'attelle fortement à éloigner toutes critiques et manifestations de cet important événement, qui se tient tous les cinq ans et détermine la politique future du pays. Pékin a ainsi mis en place des mesures de sécurité et une censure d'internet strictes