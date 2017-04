Un coup dur pour le bilan de François Hollande: le chômage a connu en mars sa plus forte hausse en quatre ans pour s'établir à 3,51 millions, ce qui vient éclipser l'embellie de 2016 et laisse une situation difficile au futur président.

Après une légère baisse en février, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a grimpé de 43.700, soit une augmentation de 1,3%, et atteint 3,51 millions en métropole et 3,77 millions en comptant l'Outre-mer, a annoncé le ministère du Travail, qui commentait pour la dernière fois la statistique mensuelle, en plein entre-deux-tours.

Ce résultat, le plus mauvais depuis janvier 2013, assombrit la tendance sur les trois premiers mois de l'année, avec 41.000 chômeurs supplémentaires depuis janvier.

Il ternit considérablement l'inversion de la courbe promise depuis 2013 par François Hollande et qui s'était enfin amorcée en 2016, avec 105.400 chômeurs de moins.

Depuis le début de son quinquennat, 585.000 demandeurs d'emploi sans activité ont grossi les rangs de Pôle emploi. Le mandat de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, en avait enregistré 745.000 de plus.

"La bonne dynamique de 2016 s'est un peu infléchie", reconnaît-on au ministère du Travail.

La hausse de mars est essentiellement due au fait que de nombreux contrats courts n'ont pas été renouvelés, faisant basculer des personnes exerçant une petite activité dans la catégorie des chômeurs sans aucune activité.

Ainsi, en comptant les demandeurs d'emploi exerçant une petite activité, les statistiques reculent sur un mois de 0,2%, avec 5,5 millions de personnes, mais elles augmentent sur un an.

Le nombre de chômeurs a continué à se dégrader chez les seniors, (+1,1% sur un mois, +3,7% sur un an). Les moins de 25 ans, qui ont connu des mois d'embellie, n'ont pas été épargnés cette fois, avec une hausse de 1,2% sur un mois mais un recul de 5,8% sur un an.

Le nombre de chômeurs de longue durée (de plus d'un an), petite activité comprise, reste stable toutefois, avec 2,48 millions de personnes concernées. Ce chiffre affiche une baisse de 2,7% par rapport à mars 2016.

Les recettes de Macron et Le Pen aux antipodes

Dans un communiqué, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, souligne que, malgré l'envolée, le nombre d'entrées à Pôle emploi a "une nouvelle fois" diminué "fortement (-3,1%)", tandis que "les sorties pour motif de reprise d'emploi progressent encore (+0,5%) et se maintiennent depuis huit mois à un niveau très élevé".

Ces mouvements sont "caractéristiques des périodes de reprise économique", explique le ministère, faisant valoir que les autres indicateurs du marché du travail sont au vert: nombre record de créations d'emplois en 2016 (187.200) depuis 2007, déclarations d'embauche au premier trimestre 2017 à un plus haut historique...

Mais leur effet sur la courbe se fait attendre.

Quel sera le scénario pour le futur locataire de l'Elysée? L'Insee table sur une poursuite de la baisse du taux de chômage, qui passerait de 9,7% à 9,5% au premier semestre. Plus pessimiste, l'Unédic, gestionnaire de l'assurance chômage, table sur 47.000 chômeurs supplémentaires.

Les recettes d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour lutter contre le fléau du chômage sont aux antipodes.

Le candidat d'En marche! table sur un retour au plein-emploi, avec 7% de chômage en fin de quinquennat, à travers des mesures libérales telles que les baisses de charges pour les entreprises ou la primauté à l'accord d'entreprise pour assouplir les 35 heures dans la continuité de la "loi travail".

Il prévoit la formation d'un million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés, amorcée par Hollande. Les droits à l'assurance chômage seraient ouverts aux salariés qui démissionnent et aux indépendants mais, en contrepartie, les chômeurs qui refuseront plus de deux offres d'emploi "convenables" ne seraient plus indemnisés.

La candidate du Front national mise, elle, sur la "priorité nationale à l'emploi et au patriotisme économique", en défendant le "rétablissement d'une monnaie nationale", une taxe sur l'embauche de salariés étrangers et l'idée de réserver la commande publique aux entreprises françaises.

Souhaitant le retrait de la "loi travail" et le maintien des 35 heures, elle affirme que son projet économique va créer 1,7 million d'emplois en trois ans.