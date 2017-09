"Un débat aussi excitant à suivre que de faire la file à l’Etat civil…" : le leader des libéraux (FDP), Christian Lindner, n’a pas mâché ses mots sur Twitter à l’issue du débat télévisé de dimanche soir entre Angela Merkel (CDU) et Martin Schulz (SPD), en vue des législatives du 24 septembre.

La tête de liste du FDP a de bonnes raisons de vouloir se démarquer des deux candidats de tête. Le duo, plutôt que le duel, a montré les points communs entre la chancelière et son challenger plus que leurs divergences sur les questions internationales, le diesel ou les retraites. Ce n’était pas un débat mais "un vieux couple" qui réglait ses comptes, selon Christian Lindner.

Au lendemain de la rencontre, la presse allemande ne doutait plus du tout de la victoire d’Angela Merkel, que 55 % des spectateurs ont trouvée plus convaincante que Martin Schulz. Ils ne doutent plus beaucoup non plus d’une reconduite de l’actuelle grande coalition entre les deux principaux partis.

La question ouverte reste plutôt de savoir qui, des verts ou des libéraux, fera un score suffisant pour gagner un strapontin dans la future coalition, sachant qu’aucun grand parti n’est prêt à s’allier avec les populistes de l’AfD, troisième force du pays avec 10 % des intentions de vote, pour former un gouvernement. Lors du débat télévisé entre les représentants des petits partis, qui a eu lieu lundi soir, son objectif était dès lors de mobiliser les contestataires sans effrayer les déçus de la démocratie-chrétienne.

"Poster boy"

...