Christiane Taubira "souhaite une gauche unie" dès le premier tour

L'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira "souhaite" que la gauche se présente "unie dès le premier tour" de l'élection présidentielle et annonce qu'elle va "s'engager" dans la campagne, dans un entretien à Libération lundi.

A la question, "les sondages annoncent que la gauche ne sera pas présente au second tour de la présidentielle. La gauche doit-elle se présenter unie dès le premier tour ? "Je le pense et je le souhaite", répond Christiane Taubira.

Et de poursuivre : "il y a bien des maisons dans la maison de la gauche. Elles ne sont pas irréconciliables. Il faut une dynamique et il y a urgence", car explique-telle : "le risque est là que l'extrême droite (...) arrive au pouvoir. Ce contexte aggrave la responsabilité de la gauche. La gauche, elle, doit rassembler ses forces."

Et l'ancienne garde des Sceaux d'asséner : "on risque la disparition de la gauche au second tour de la présidentielle... On va dans le mur".

Concernant son soutien à François Hollande, s'il se présente à la primaire, Christian Taubira indique ne pas faire de "la politique avec des hypothèses. Le président de la République n'a pas annoncé sa candidature. Je ne vois pas pourquoi je me positionnerais sur une non-candidature."

En revanche, Mme Taubira assure qu'elle va "s'engager fortement dans la campagne" mais ne sait pas encore "comment".

"La question n'est pas de soutenir untel ou untel mais de savoir si nous serons capables, nous à gauche, sous peine de disparaître - et pour un moment -, de nous engager pour l'égalité, la cohésion sociale, une République exigeante, bienveillante, présente", insiste-t-elle.

Christiane Taubira qui rappelle être "partie" du gouvernement "sur un désaccord politique essentiel" et "non sur une querelle personnelle avec le président de la République", et dit encore avoir "pris du recul par rapport aux disputes publiques, pas par rapport à la politique", sera l'invitée de la nouvelle émission que Yann Barthès inaugure lundi "Quotidien" sur TMC.