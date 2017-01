Le nord et le sud de Chypre sont hermétiquement séparés depuis 42 ans, depuis l’invasion militaire turque qui répondait à une tentative de coup d’Etat des colonels grecs visant à rattacher Chypre à la Grèce. Créée en 1983, la République turque de Chypre du Nord (RTCN) occupe la partie septentrionale. Sur la partie méridionale se trouve la République chypriote, seule représentante légale du pays aux yeux de la communauté internationale et Etat membre de l’Union européenne depuis 2004. Georgos fait partie de ceux qui n’ont jamais connu la vie commune avec l’autre, d’où ses appréhensions.

L’eurodéputée Eleni Mavrou est réfugiée de Kyrénia, une ville balnéaire passée sous contrôle turc. Elle en est partie en 1974 en laissant tout derrière elle. Elle affiche un optimisme prudent. "La peur de l’autre est partie", croit-elle. "On les a vus aller et venir comme n’importe quels touristes. C’est le moment ou jamais pour réunifier le pays. Apres toutes ces années de plomb, on s’est apprivoisé, mais on redoute d’être déçus."

"Une question d’occupation"

...