Cinq clés pour comprendre le sommet du G20 à Hangzhou

Le sommet des pays du G20 à Hangzhou s'ouvre dimanche dans cette ville de l'est de la Chine. Voici cinq choses à savoir sur le fonctionnement et les enjeux de cette réunion des dirigeants des principales puissances du globe.

1. Qu'est-ce que le G20?

Le Groupe des 20 (G20) comprend 19 pays et l'Union européenne (UE), qui représentent au total 85% de la richesse mondiale et deux tiers de la population du globe. Sa réunion annuelle est centrée avant tout sur la coordination des politiques financières et économiques. Mais il s'agit aussi d'une opportunité de premier plan pour les dirigeants les plus puissants de la planète d'aborder les problèmes actuels les plus sérieux, telles les crises géopolitiques et le changement climatique.

2. Comment a-t-il commencé?

Le G20 a débuté en 1999 dans la foulée de la crise financière asiatique l'année précédente, afin d'améliorer la coordination économique mondiale. Des grands pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Brésil, qui ne sont pas membres du G7 -- les pays les plus industrialisés de la planète dont les rencontres ont débuté dans les années 1970 -- se sont montrés au fil du temps de plus en plus critiques à l'égard du système économique mondial.

Le G20 était au début une réunion entre ministres. Les chefs d'Etat ou de gouvernement y ont participé pour la première fois en 2008, dans la foulée de la crise financière mondiale la plus grave depuis des décennies, afin de voler au secours de la stabilité du système financier.

3. Qu'attendre à Hangzhou?

La rencontre des dirigeants est le point culminant d'une année de réunions entre ministres. Des responsables de tous les pays membres préparent des compromis sur une grande variété de sujets allant du travail à l'environnement en passant par l'économie.

Les engagements conclus lors des réunions de ces responsables sont traditionnellement ambitieux, mais avares de détails.

Des experts estiment que cette année en particulier, il est peu probable que le G20 produise des résultats sérieux, dans la mesure où le sentiment général d'anti-mondialisation complique la tâche de nombreux dirigeants pour parvenir à des consensus applicables.

4. A quoi le G20 est-il parvenu?

Cela dépend à qui la question est posée. Certains experts estiment qu'il s'agit d'une importante rencontre pour coordonner les politiques économiques, tandis que d'autres considèrent davantage le G20 comme un forum de discussions sans suite.

Ce qui est sûr, c'est qu'une longue liste de promesses est ressortie de ces réunions. L'an passé en Turquie, par exemple, les dirigeants ont pris 113 engagements allant de la réduction des subventions aux énergies fossiles à l'augmentation de l'aide au réfugiés.

5. Pourquoi le G20 est-il si important pour la Chine?

C'est le plus important et prestigieux sommet international jamais organisé par Pékin, alors que le géant asiatique est le pays le plus peuplé de la planète et la deuxième économie mondiale.

Depuis que le monde s'est tourné vers la Chine en 2008 pour aider à résoudre la crise financière mondiale, Pékin n'a cessé d'estimer que le pays méritait un rôle plus important sur la scène internationale. Le président Xi Jinping voit dans cette rencontre une opportunité majeure pour montrer au monde ainsi qu'à ses rivaux politiques que la Chine est sous sa direction un pays puissant, prêt à assumer un rôle plus important pour guider l'économie mondiale.