International Ces dernières semaines, la venue à Bruxelles d'une délégation soudanaise pour identifier des demandeurs d’asile a créé une polémique. Theo Francken, le secrétaire d'Etat à l'Asile, qui a pris l'initiative de contacter l'ambassade du Soudan, s'est défendu sur Twitter. Il a cependant été critiqué.

Car Omar el-Béchir, le président soudanais, est un dictateur poursuivi pour génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre au Darfour par la Cour pénale internationale.

Les accusations de Charles Michel

Devant la Chambre des Représentants, le Premier ministre Charles Michel (MR) avait affirmé que d'autres Etats avaient pris des initiatives similaires : l'Italie, la Norvège, l'Irlande et la France.

Une enquête de Street Press explique, ce lundi, que la police française a collaboré depuis 2014 avec la dictature soudanaise et a favorisé le renvoi au pays de Soudanais réfugiés dans l’Hexagone.

Street Press s'est, ainsi, procuré un rapport de l'ambassade soudanaise à Paris qui évoque des réunions "hebdomadaires" et "régulières" entre les deux pays.

Un an plus tard, selon un compte-rendu des services soudanais que s'est procuré le site français, plusieurs fonctionnaires de la Direction des étrangers en France (DGEF) ont rencontré à l’ambassade des dignitaires du régime. Ils parlent alors d'une coopération dans le but de réduire le nombre de Soudanais dans l'Hexagone.

Une "mission d'identification" confirmée

Contacté par Street Press, le ministère de l'Intérieur français a expliqué qu’il n’y avait "aucun accord" écrit entre les deux pays mais qu’une "mission d’identification" avait été organisée avec les autorités soudanaises pour déterminer l'identité des migrants présents en France.

Les officiels soudanais se seraient, en outre, rendus dans plusieurs centres de rétention. Au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Coquelles (Pas-de-Calais).

Dans ce centre, le 30 janvier, un agent soudanais aurait questionné deux opposants politiques (l'un aurait connu la prison, l'autre aurait subi des violences de la part du régime) en se présentant comme membre d'une ONG américaine.

Après cet entretien, l'agent aurait fourni aux policiers le laissez-passer nécessaire à leurs expulsions.