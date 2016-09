Colombie: l'ONU donne son feu vert à une mission pour superviser la paix

International

Le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé mardi le déploiement d'une mission d'observateurs pour superviser l'accord de paix conclu entre le gouvernement colombien et la guérilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). Aux termes d'une résolution adoptée à l'unanimité de ses 15 membres, le Conseil "approuve les recommandations" faites par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon dans un récent rapport "concernant la dimension, les aspects opérationnels et le mandat de la mission". Il se dit "conscient de la nécessité de déployer rapidement le mécanisme tripartite" (gouvernement, guérilla et ONU) de supervision de l'accord de paix.

L'ONU a prévu de déployer en Colombie une mission composée de quelque 450 observateurs militaires, venus pour la plupart de pays latino-américains. Ils devront vérifier le désarmement des quelque 7.500 guérilleros et superviser un cessez-le-feu.

Cependant il faut encore que l'accord de paix final, signé le 24 août après quatre ans de négociations, soit entériné par référendum. Ce scrutin a été fixé au 2 octobre.

Il faudra aussi que l'ONU et Bogota précisent dans un accord les modalités pratiques de fonctionnement de la mission. Celle-ci sera dirigée par le diplomate français Jean Arnault. Les premiers observateurs sont déjà arrivés sur place.

La résolution "accueille avec satisfaction les contributions déjà présentées" par les pays membres de la Communauté des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes "et attend avec intérêt de nouvelles contributions" pour compléter les effectifs de la mission, souligne la résolution.

Ce conflit, le plus ancien d'Amérique latine, a fait au moins 260.000 morts, 45.000 disparus et 6,8 millions de déplacés en plus d'un demi-siècle.

L'ambassadeur britannique Matthew Rycroft, à l'origine de la résolution, a félicité le gouvernement colombien et la guérilla pour avoir "donné à chaque Colombien de l'espoir pour l'avenir". L'ONU, a-t-il ajouté, va s'efforcer "de garantir que l'accord historique débouche sur une paix historique". Il a aussi remercié Cuba, la Norvège, le Venezuela et le Chili pour leur contribution au processus de paix en Colombie.