Il fait 35 degrés et pas le moindre vent en ce mois de décembre. Le taxi colombien qui mène à la frontière n’a pas non plus la climatisation. Les vitres sont grandes ouvertes et les visages humides de transpiration. Un petit chapelet est accroché sur la commande du clignotant, près de la clé de contact, et une imposante vierge avec enfant trône sur l’habitacle poussiéreux, au-dessus du poste radio qui hurle l’une de ces sempiternelles chansons d’amour sur accordéon. Deux mille pesos la course (environ 70 centimes d’euros) à condition d’être quatre dans la voiture jaune, c’est un peu plus cher que le bus mais, là, on peut remplir le coffre. Et il est plein.

Deux jeunes Vénézuéliens ont chargé leurs valises d’un autre temps de dizaines de kilos de nourriture. Ils sont descendus dans le centre de Cúcuta, dans l’une de ces petites épiceries qui fleurissent en face des supermarchés traditionnels et ne vendent aucune barre de chocolat, aucun alcool, aucun fruit ni aucun légume. Dans ces épiceries-là, il n’y a que des produits de première nécessité : du riz blanc, de la farine de maïs, du sucre en poudre, de l’huile, des rouleaux de papier hygiénique, du savon, de la lessive, des boîtes de thon et du lait en poudre. Natalia (*), la petite quarantaine, tient l’une d’elles depuis deux ans. "Le lait en poudre est à 10 000 pesos le kilo (environ 3 euros). Oui, c’est le vénézuélien mais il n’y en a pas en vente là-bas. Et il n’y a pas moins cher que celui-là, le colombien est à plus de 13 000" (environ 4 euros). Introuvable au Venezuela, le lait en poudre vénézuélien est ici, en Colombie. Natalia n’expliquera pas comment il arrive chez elle, seulement "je ne peux pas t’en vendre deux paquets car il n’y en a plus qu’un. Mais tu devrais le prendre, je ne sais pas quand j’en aurai d’autres".

(...)