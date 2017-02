Lors de sa conférence de presse de lundi, François Fillon avait promis, afin de lever tous soupçons d'emploi fictif, de publier dès ce soir sur internet son patrimoine et l'ensemble des rémunérations perçues par sa femme. Chose promise, chose due puisque le candidat de la droite a dévoilé tous les chiffres sur son site officiel. (A découvrir ici)

Penelope a été l'assistante parlementaire du député François Fillon de 1988 à 1990, de 1998 à 2000 puis de mai 2012 à novembre 2013. De 2002 à 2007, elle a eu les mêmes fonctions, mais cette fois pour son suppléant Marc Joulaud, pendant que François Fillon était ministre (2002-2005) puis sénateur (2005-2007).

Après avoir ramené la somme totale et spectaculaire calculée par le Canard Enchaîné, 831.440 euros bruts, à sa dimension mensuelle de 3.677 euros, François Fillon a réaffirmé que le salaire était "parfaitement justifié" et que "tous les faits sont légaux et transparents".

Sur le document partagé par l'ex-Premier ministre, il est mentionné que Penelope a perçu 680.380,78 euros nets durant toute sa période de collaboratrice (185 mois). Soit les 3.677,73 euros nets par mois avancés par François Fillon lors de sa conférence.