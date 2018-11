Dans un atelier du sud-ouest londonien, des anciens combattants assemblent des coquelicots de tissu ou de papier qui fleuriront sur la poitrine de millions de Britanniques et les couronnes commémoratives pour l’anniversaire du 11 novembre 1918, symbole de solidarité patriotique ancré dans l’ADN du Royaume-Uni.

La "Poppy Factory", petite fabrique dont la façade blanche s’élève depuis 1922 à deux pas de la Tamise, à Richmond, rémunère une trentaine de vétérans blessés ou souffrant de problèmes psychologiques, dans la continuité de l’objectif associé à sa création : offrir un emploi aux gueules cassées de la Grande Guerre.

Dans une pièce, une machine découpe des pétales par centaines dans un rouleau de papier, qui seront assemblés sur un petit bloc de bois utilisable d’une seule main par des amputés. L’atelier a produit l’an dernier 7,6 millions de coquelicots du souvenir et 140 000 couronnes. Ils font partie des quelque 40 millions de fleurs écoulées par la Royal British Legion durant la Campagne du coquelicot (Poppy Appeal) qui permet à cette organisation caritative de lever chaque année une cinquantaine de millions d’euros en deux semaines pour venir en aide aux anciens combattants.

Anonymes, responsables politiques, présentateurs télé, et même bus et taxis : difficile d’échapper à la vague rouge vif pour l’armistice. C’est au sortir de la Première Guerre mondiale qu’est apparu au Royaume-Uni le port du coquelicot, qui continuait à pousser sur les champs de bataille, comme l’écrit en 1915 le militaire canadien John McCrae dans son poème "Au champ d’honneur". Cette tradition a connu un nouveau souffle avec les interventions en Afghanistan et en Irak, où respectivement 454 et 179 militaires britanniques sont morts. "Ce symbole est ‘tellement dans l’ADN de ce pays et son histoire que je ne pense pas que cette tradition disparaîtra un jour’", juge Richard Hughes, conservateur à l’Imperial War Museum de Londres.