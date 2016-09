Comment accueillir les migrants africains refoulés?

International

Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de migrants originaires d’Afrique sont éjectés hors des frontières de l’Union européenne. Après le long et douloureux périple qui les a conduits jusque-là et dans lequel ils ont bien souvent investi la totalité de leurs ressources, les voilà donc de retour sur le continent africain. Les plus "chanceux" reviennent sur leurs terres, d’autres se retrouvent parfois dans un autre pays, sans contact, ni ressources, ce qui les contraint bien souvent à poursuivre leur route migratoire. Dans les deux cas, ce "nouveau départ" est généralement douloureux.

Les troubles liés aux violences subies sur la route migratoire sont difficiles à surmonter. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, "le retour au pays n’est d’ailleurs pas un nouveau départ mais un retour en arrière pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont échoué dans leur tentative de rejoindre l’Europe, et qui doivent vivre avec le déshonneur de ne pas avoir réussi leur périple", explique l’avocat belge Georges Henri Beauthier, administrateur de la "Fondation pour l’Egalité des Chances en Afrique" qui organisait ce jeudi à Bruxelles une rencontre entre représentants européens et diplomates africains.

