Dans la course pour accueillir l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui quittera Londres après le Brexit, Bruxelles possède de sérieux atouts, fait valoir Didier Reynders. "Continuité du travail, synergies et connectivité" sont les points forts de la candidature belge, a précisé le ministre des Affaires étrangères (MR), mardi dans le bâtiment en construction "The One", situé rue de la Loi, au cœur du quartier européen, lors du lancement de la campagne belge pour attirer l’EMA et ses 900 employés. "Toute la Belgique est derrière le projet" , en ce compris les trois Régions, a assuré M. Reynders.

L’opérateur immobilier Atenor assure que l’espace de 29 077 mètres carrés sera prêt pour novembre 2018, et pleinement opérationnel à la date du Brexit, le 29 mars 2019. Le patron d’Atenor, Stéphan Sonneville, a précisé que des responsables de l’EMA ont visité le chantier et fait part de leurs desiderata qui ont été pris en compte. M. Sonneville ajoute que le loyer de "The One" se situe dans "la fourchette basse du marché et que le coût d’utilisation est très bas" , sans donner de précision sur cette information "confidentielle" . A bonne source, on évoque un prix compris entre 250 et 275 euros par mètre carré par an. Soit, si l’on envisage un prix de 265 euros/m2, un loyer mensuel de 642 000 euros par mois.

En matière de "synergies", Didier Reynders a plaidé que l’EMA se trouverait à un jet de pierre des institutions européennes et vanté la réputation internationale du secteur pharmaceutique belge. De plus, Bruxelles accueille plusieurs associations et fédérations professionnelles européennes actives dans le domaine de la santé, de la médecine, de la chimie ou de la pharmacie. Enfin, souligne encore le chef de la diplomatie belge, Reynders, Bruxelles est un hub connecté aux autres grandes métropoles européennes, dont Paris, Amsterdam, Londres et Francfort.

(...)