Roland Ries a pris la parole sur BFMTV quelques heures seulement après l'attentat orchestré par Cherif C. au cœur du marché de Noël de Strasbourg qui a fait trois morts et douze blessés. Le maire PS de la ville, choqué par les événements, s'est questionné sur la présence de l'assaillant " dans une zone où tout le monde est fouillé par les policiers", ne comprenant pas comment cela pouvait être possible.





Pour les Strasbourgeois, par contre, la chose semble simple à expliquer. Ainsi, nombre d'entre eux ont répondu au maire sur Twitter. Selon les internautes, Cherif C. auraient pu entrer dans l'enceinte très surveillée du marché de Noël située dans la zone dite de la "Grande Île" simplement en prenant le tramway. " Il suffit de prendre le tram! Et de s'arrêter à l'arrêt Alt winmarik! On peut remonter tranquillement la Grand'rue", a ainsi expliqué une jeune femme sur la Toile.





Mais les internautes ne s'arrêtent pas là. Ils sont nombreux également à pointer du doigt le laxisme des fouilles effectuées à l'entrée du marché de Noël. Pour ces derniers, elles sont loin d'être suffisantes, voire pour certains inexistantes.