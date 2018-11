Tout le monde connaît Starbucks. Les cafés de l'enseigne américaine ont envahi la planète en quelques décennies et sont devenus très tendances parmi les citadins. En Europe, on peut en trouver dans chaque endroit très touristique comme la Grand Place de Bruxelles, à Covent Garden à Londres ou encore en face du Louvre à Paris. Chaque année, c'est le même refrain à Noël. Starbucks redécore ses cafés afin de créer un design spécial pour les fêtes de fin d'année. Aux Etats-Unis ces gobelets redécorés font l'objet de polémique, comme le relate Slate.

"Starbucks a enlevé Noël de ses gobelets parce qu’ils détestent Jésus"

Fin 2015, Starbucks a opté pour un style épuré avec un simple gobelet rouge décoré par le seul logo de l'entreprise. Une décision qui a fait bondir... un chrétien évangélique, Joshua Feuerstein. Ce dernier a posté une vidéo sur Facebook où il explique qu'il a dupé Starbucks. Traditionnellement, l'enseigne vous demande votre nom afin de l'inscrire sur le café. Ici, Feuerstein a dit qu'il s’appelait "Merry Christmas (ndlr: joyeux Noël)" afin de rajouter une coloration chrétienne à la décoration. "Starbucks REMOVED CHRISTMAS from their cups because they hate Jesus ... SO I PRANKED THEM ... and they HATE IT!!!!" Traduisez: "Starbucks a ENLEVÉ NOËL de ses gobelets parce qu’ils détestent Jésus … DONC JE LES AI PIÉGÉS … et ils DÉTESTENT ÇA!!!!". La vidéo en question est devenue virale et a fait plus de 17 millions de vues.

Dans la foulée, les ultra-conservateurs ont même désigné ce gobelet comme étant la : "War on Christmas." Ils sont alors persuadés qu'une guerre est menée contre le christianisme en général et comptent bien riposter.

Starbucks: le café des bobos

En 2017, une nouvelle polémique a éclaté. La cause ? Sur le gobelet de Noël, on aperçoit deux mains qui se tiennent ensemble. Une rumeur a très vite circulé rapportant qu'elles appartiendraient à un couple de lesbiennes. La déferlante anti "holiday cup" ne s'est pas faite attendre du côté de la droite et de l'extrême droite américaine. Un hashtag #BoycottStarbucks avait même été dans les tendances sur Twitter à l'époque.

Ce qui est paradoxal, c'est que les cafés Starbucks véhiculent deux images totalement différentes en Europe et aux Etats-Unis. Chez nous, ce café représente une sorte de conquête culturelle américaine. Un "soft power" qui témoigne de l'américanisation de notre société. Aux Etats-Unis, on associe bien plus volontiers Starbucks avec... la culture européenne. "La culture du café est associé avec l’endroit le plus progressiste possible, l’Europe. (...) La carte offre tout un choix de mots étrangers qui sonnent bizarrement", souligne le journaliste Hanson O'Haver. L'analyse sociologique du buveur-type du café Starbucks va plus loin. Il serait décrit tel un citadin "bobo", adepte du multiculturalisme et qui a les moyens de s'offrir un café à 5 dollars.

Voici comment, par une simple décoration sur un gobelet, les Etats-Unis montrent les fractures présentes au sein de sa propre société.