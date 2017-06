International Nitzan Nuriel, ancien responsable israélien, explique les leçons apprises par son pays.

Qu’est-ce qui est plus important ? Les droits de l’homme ou le droit de vivre ?" Le général Nitzan Nuriel n’y va pas par quatre chemins pour expliquer la méthode israélienne pour lutter contre le terrorisme, et il répond à sa question sans hésiter : "Je pense que nous vivons à une époque où les droits de l’homme sont très importants, mais que le droit à la vie est encore plus important."

Nuriel a dirigé entre 2007 et 2012 le Bureau du contre-terrorisme israélien. A ce titre, il dépendait du Conseil de sécurité nationale. Aujourd’hui, il parle librement. Il était de passage à Bruxelles cette semaine. Lors de l’interview, rien n’échappait à son attention : un portable déposé sur la table, un homme qui passe, un éclat de voix.

