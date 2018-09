"Sur le fond, Trump poursuit la même politique américaine qui apporte depuis longtemps un soutien inconditionnel à Israël, mais il la poursuit de façon plus décomplexée, il ne respecte même plus les formes", analyse Karim Émile Bitar, directeur de recherches à l’Institut des relations internationales et stratégiques (Iris), spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis. Avec pour moyen, un étouffement financier qui traduit "la stratégie de pression et d’intimidation de Trump pour imposer ses conditions aux Palestiniens", souligne Ofer Bronchtein, le président du Forum international pour la paix et ex-conseiller de Yitzhak Rabin.

(...)