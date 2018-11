International Les Cleveland Browns, franchise de NFL, le championnat de football américain outre-Atlantique, se cherchent un nouvel entraîneur.

Jusque-là, pas de quoi casser une patte à un canard, direz-vous. Sauf que l'un des noms pris en considération, selon les médias américains, en surprennent plus d'un: Condoleeza Rice.

L'ex-femme politique américaine de 64 ans a été secrétaire d'état des Etats-Unis de 2005 à 2009. Si elle n'a aucune expérience en tant qu'entraîneur, elle a présidé la commission du basket-ball universitaire et a siégé au comité de sélection des éliminatoires du football universitaire de 2013 à 2016. Si elle devenait l'heureuse élue, elle serait la première femme à être coach en NFL.

Peut-on songer à un simple coup de pub des Browns qui ne comptent que trois victoires cette saison contre six défaites ? Toujours est-il que le manager général de l'équipe de Cleveland, John Dorsey, a dit la semaine dernière qu'il ne serait pas contre le fait de voir une femme à la tête de son équipe: "Je veux juste qu'on ait le meilleur entraîneur possible, peu importe son âge. Cela pourrait aussi être une femme. Ne me regardez pas de cette manière. Je suis sérieux. Qui sait?"