Le sénateur républicain Lindsey Graham a appelé samedi à "botter les fesses" de la Russie avec de nouvelles sanctions, et intimé au président Donald Trump d'être ferme, accusant Moscou de s'être ingéré dans la présidentielle américaine. "2017 est l'année où le Congrès va botter les fesses de la Russie", a dit l'élu lors de la Conférence de sécurité de Munich réunissant le gratin diplomatico-militaire mondial.

Rappelant qu'une proposition bipartisane de loi pour imposer des sanctions à Moscou était en préparation, il a jugé que M. Trump s'était montré trop faible vis-à-vis de la Russie.

"Mon but est de mettre (ce texte) sur le bureau de M. Trump et j'espère qu'il va se ranger à cette idée. En tant que leader du monde libre, il doit travailler avec nous à punir la Russie", a-t-il ajouté.

M. Graham, farouche contempteur de Vladimir Poutine, a aussi appelé le président américain à adresser publiquement ce message à la Russie, même si ce sont les démocrates et sa concurrente Hillary Clinton qui ont été les cibles des cyberattaques russes, selon le renseignement américain.

"Ma plus grande préoccupation avec le président Trump (...) c'est qu'il n'a jamais regardé droit dans une caméra et dit même si c'est le parti démocrate qui a souffert de l'interférence russe, je suis maintenant le leader du monde libre et vous allez payer", a-t-il martelé.

Les sanctions cibleraient notamment les responsables de cyberattaques qui ont plongé, pendant la campagne de 2016, la candidate Hillary Clinton dans l'embarras. Selon Washington, l'objectif du pouvoir russe était de déstabiliser la démocrate au profit de Donald Trump.

Barack Obama avait lui annoncé de nouvelles sanctions en décembre contre Moscou.