Conflit en Syrie: Moscou et Washington pourraient "bientôt" arriver à un compromis

La Russie et les Etats-Unis pourraient parvenir "bientôt" à un accord sur une coopération en Syrie, a estimé vendredi le président russe Vladimir Poutine.

"Nous avançons petit à petit dans la bonne direction et je n'exclus pas qu'on puisse se mettre d'accord bientôt sur quelque chose et l'annoncer à la communauté internationale", a déclaré M. Poutine interrogé par Bloomberg et selon des propos diffusés par le Kremlin en marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok (Extrême-Orient russe).

"Il est encore trop tôt pour en parler mais je pense que nous agissons et nous avançons dans la direction souhaitée", a ajouté le président russe, louant la "patience" et la "persévérance" du secrétaire d'Etat américain John Kerry.

Des experts militaires et des diplomates de Russie et des Etats-Unis poursuivent des discussions à Genève sur une possibilité de parvenir "à une cessation des hostilités large et importante" en Syrie.

Moscou et Washington, qui effectuent séparément des frappes contre les djihadistes dans ce pays, sont en désaccord sur le sort du président syrien Bachar al-Assad, le premier étant fermement opposé à son départ réclamé par le second.