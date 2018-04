4 Vidéo

La dépouille de Saddam Hussein est introuvable... et fait place à des spéculations

Dans son village natal d'Aouja, le mausolée qui abritait la tombe de Saddam Hussein n'est plus qu'un amas de béton et de fils de fer et la dépouille de l'ancien dictateur est introuvable. A l'aube du 30 décembre 2006, premier jour de l'Aïd al-Adha, ...