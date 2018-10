"C'est une tragédie pour le club. Je suis épouvantablement triste", a souligné sur France Info l'entraîneur français de Leicester Claude Puel dimanche, au lendemain du crash de l'hélicoptère appartenant au président du club, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha qui apparemment était à bord au moment de l'accident.



Sa présence n'a pas encore été confirmée officiellement mais la BBC, s'appuyant sur une "source proche de la famille" est affirmative.



"Je pense très fort aux victimes et à leurs familles et je voulais rassurer tous les gens qui s'inquiètent me concernant. Je suis épouvantablement triste mais je vais bien", a ajouté Puel.

Samedi soir, vers 20h30 locales (21h30 belges) après le match nul à domicile de Leicester contre West Ham en championnat d'Angleterre (1-1), un hélicoptère s'est écrasé au sol peu après son décollage du King Power Stadium avant de prendre feu.

Les autorités ni le club de Premier League n'ont donné aucune information sur le nombre des victimes et la présence d'éventuels survivants.

Vichai Srivaddhanaprabha est également le propriétaire et président du club de football belge de Oud Heverlee Louvain (OHL) qui milite de Proximus League (D1B).