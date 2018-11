5

Un Néerlandais, "jeune Dieu" de 69 ans, exige que son âge légal soit rajeuni de 20 ans

Un Néerlandais, "jeune Dieu" de 69 ans, mécontent d'être à la retraite et "victime de discriminations" à cause de son âge sur le marché de l'emploi et en amour, demande à la justice de le rajeunir de deux décennies. Du jamais vu dans les tribunaux ...