Les ministres des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, Didier Reynders et Alexander De Croo, ont annoncé mercredi la fin, à la suite de la répression des manifestations en République démocratique du Congo (RDC) du 31 décembre dernier, d'une série d'interventions en matière de coopération qui devaient être mises en œuvre directement par les autorités congolaises. "Cela concerne des interventions pour un montant total de 25 millions d'euros qui n'ont pas encore été signées ou qui ont déjà été temporairement suspendues. La Belgique souhaite cependant renforcer sa solidarité à l'égard de la population congolaise et affectera, pour cette raison, les moyens libérés au profit de l'aide humanitaire et d'autres initiatives répondant aux besoins les plus pressants de la population", ont-ils précisé dans un communiqué à l'issue d'une réunion à huis clos de la commission des relations extérieures de la Chambre.

"Les besoins humanitaires croissants et le changement de la situation politique imposent une révision fondamentale de notre coopération", ont justifié les deux vice-Premiers ministres MR et Open Vld.

Selon eux, la Belgique souhaite renforcer sa solidarité à l'égard de la population congolaise et affectera, pour cette raison, les moyens libérés "au profit de l'aide humanitaire et d'autres initiatives répondant aux besoins les plus pressants de la population".

"L'aide humanitaire à la RDC se trouvera de cette manière augmentée à 25 millions d'euros. En parallèle, davantage de coopération avec des organisations non-gouvernementales sera recherchée. Enabel, la nouvelle agence belge de développement, recevra également la mission de soutenir des organisations de la société civile congolaise sur le plan des droits de l'homme et des libertés politiques. Enfin, un nouveau programme bilatéral de coopération avec les autorités congolaises ne pourra être conclu qu'après l'organisation d'élections crédibles, sur base des principes de bonne gouvernance", ont indiqué les deux ministres.