Sous le feu des critiques, la direction du musée Grévin a admis mercredi que la statue de cire du président Emmanuel Macron "ne convient pas" et envisage même de la refaire.

"Un visage angoissé et crispé, une statue figée qui ne vit pas, ce n'est pas beau, il y a quelque chose qui ne va pas", a déclaré à l'AFP le président du musée Grévin, Yves Delhommeau.

"La statue d'Emmanuel Macron n'est pas encore validée, je ne veux pas que l'on ait un personnage qui soit aussi contesté sur les réseaux sociaux. (...) On ne s'interdit pas de refaire la statue, de tout recommencer s'il le faut", a ajouté le directeur du musée parisien.

Il doit revoir l'oeuvre, encore à l'atelier, vendredi et décider si elle sera dévoilée ou pas, le 24 mai comme prévu.

"Une décision délicate car une statue représente beaucoup de travail", a-t-il ajouté.

La réalisation d'un personnage de cire coûte entre 50 et 60.000 euros et prend près de 6 mois.

La photographie de la statue relayée sur les réseaux sociaux et qui a provoqué critiques et moqueries, est issue d'un reportage de l'émission de TF1 "Sept à Huit", diffusé dimanche.

Le tournage de l'émission date de septembre dernier. "La photo dévoilée n'est pas la statue totalement finie, nous avons depuis changé les yeux et certains éléments", a précisé le directeur du musée Grévin.

Le sculpteur, qui a déjà réalisé les statues de Donald Trump, Line Renaud ou encore Alain Ducasse, a travaillé à partir de photographies du président français.

"Rencontrer au préalable la personne et utiliser un scanner pour ne pas se tromper dans les proportions", aurait été préférable, a estimé le directeur, "mais ce n'est pas toujours possible".

"Nous avons réussi Donald Trump, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas Emmanuel Macron, même si les visages plus marqués, plus âgés, plus caricaturaux sont souvent plus faciles à réaliser", a-t-il expliqué.

Pour l'instant, la Première dame Brigitte Macron n'a pas donné son autorisation pour être représentée au musée Grévin au côté de son mari. "Après ce qu'il s'est passé avec son mari, cela ne l'encourage peut-être pas", a ironisé le directeur.

En octobre prochain, Carla Bruni et Pierre Richard feront leur entrée dans le musée parisien fondé en 1882 et qui accueille chaque année près de 800.000 visiteurs.