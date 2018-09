Le ministère syrien du Transport a annoncé samedi l'ouverture, pour la première fois en trois ans, du principal point de passage pour marchandises avec la Jordanie, mais aucune confirmation n'a été obtenue du royaume jordanien.

Un responsable au ministère syrien, Sleiman Khalil, a de son côté déclaré à l'AFP que le poste-frontière de Nassib était ouvert du "côté syrien".

Les forces du régime de Bachar al-Assad ont repris aux rebelles la région bordant la frontière jordanienne en juillet dernier, après un accord négocié entre la Russie, alliée de Damas, et les insurgés.

Autrefois vital pour le transit de marchandises au Moyen-Orient, le poste de Nassib, appelé Jaber du côté jordanien, était complètement fermé depuis avril 2015 sur décision des autorités d'Amman.

"Le ministère syrien du Transport annonce l'ouverture du poste-frontière de Nassib, et des camions et véhicules ont commencé à passer la frontière syro-jordanienne", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Les autorités jordaniennes n'ont, elles, donné aucune information sur la réouverture du point de passage.

Après plus de sept ans de conflit ravageur, le gouvernement syrien ne contrôle que la moitié des 19 points de passage avec ses voisins, le Liban, la Jordanie, l'Irak et la Turquie.

Damas, dont l'économie est en lambeaux, espère la réouverture de Nassib, où des centaines de camions transitaient quotidiennement avant la guerre, transportant les importations et les exportations et assurant la connexion entre la Syrie et la Jordanie ou les pays du Golfe.

Sa réouverture serait aussi une bonne nouvelle pour les agriculteurs et commerçants libanais, dont les activités commerciales vers les pays du Golfe ont été durement affectées depuis sa fermeture.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre syrien Imad Khamis avait affirmé que les démarches nécessaires avaient été effectuées pour la réouverture du poste de Nassib.