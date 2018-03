International C'est un vieux débat qui existe dans la presse française: que faut-il penser de ces artistes qui fuient le pays pour payer moins d'impôts ? Récemment, Florent Pagny ne cachait pas sa départ vers le Portugal pour des raisons fiscales. Mais l'humoriste Danny Boon n'est visiblement pas de ceux-là.

Invité vendredi en télévision sur le plateau de "C à vous", le réalisateur a surpris son monde en parlant de sa situation fiscale.

"Je voulais payer mes impôts en France", explique-t-il. Mais alors qu'on lui conseillait de créer une structure au Luxembourg pour payer moins d'impôts, il répond "non, mais je serais ravi de payer des impôts". Et l'acteur français le plus populaire de livrer une anecdote étonnante, "c'est la première fois de ma vie que j'ai une feuille d'impôts à deux chiffres en millions. Je l'avais accroché aux murs de mon bureau et les gens venaient dans mon bureau et ils disaient 'mais... c'est faux ça non ?', et puis finalement je l'ai enlevée."