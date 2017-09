Angela Merkel garde une santé électorale insolente après douze ans de pouvoir. Elle a des points forts et des points faibles, les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. La chancelière a également des atouts dans son entourage.





BEATE BAUMANN

Fidèle parmi les fidèles, éminence grise, aussi peu visible qu’omniprésente, Beate Baumann consacre sa vie professionnelle à Angela Merkel depuis vingt-cinq ans. Sobre, pas clinquante pour un sou, elle est la cheffe du bureau de la chancelière, mais de facto bien plus que cela. Un journaliste du "Spiegel" lui a un jour demandé quelle était sa fonction exacte. "Je suis responsable de la tonalité de la chancellerie", lui a-t-elle répondu. En fait, tout passe par elle. Sa dévotion se révèle à la hauteur de son influence.

Jeune ministre d’Helmut Kohl, Angela Merkel, alors dans le plâtre, cherchait une collaboratrice. Christian Wulff, qui deviendra président des années plus tard, lui conseilla Beate Baumann, diplômée en langues germaniques et active à la Junge Union (les jeunes de la CDU). Elles ne se quitteront plus et s’imposeront ensemble, femmes sans enfants, au sein du parti chrétien-démocrate.